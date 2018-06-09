Салах о травме в матче с "Реалом": "Это был худший момент в жизни"

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах признался, что ему было очень страшно, когда он получил травму во время финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3).

Игрока заменили в первом тайме встречи.

"Это было очень страшно. В какой-то момент я подумал, что пропущу чемпионат мира. Это был худший момент в моей карьере", - сказал он.

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