Салах обещает восстановиться к матчу против Уругвая

Вингер "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах обещает восстановиться к матчу первого тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая.

"Обещаю сделать всё возможное, чтобы быть готовым к Чемпионату Мира. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, и я буду готов сыграть против Уругвая. Я никогда не откажусь от своей мечты. Обещаю сделать всё для египетского народа" - приводит слова Салаха Four Four Two.

Напомним, что матч Египет - Уругвай состоится 15 июня. Ранее сообщалось, что лидер "фараонов" пропустит эту встречу, но будет готов к поединку со сборной России.

