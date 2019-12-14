Салах обогнал Суареса в списке лучших бомбардиров "Ливерпуля"

Нападающий Мохамед Салах забил 83-й гол в составе "Ливерпуля", поразив ворота "Уотфорда" в матче 17-го тура АПЛ.

Таким образом, 27-летний египтянин вышел на чистое десятое место в списке лучших бомбардиров "красных". Он обогнал Луиса Суареса, в активе которого 82 мяча.

Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, отличиться 83 раза ему удалось в 126 матчах. Также на его счету 35 ассистов.

Тройка лучших бомбардиров в истории "скаузеров" выглядит следующим образом: Иан Раш (294), Стивен Джеррард (186) и Робби Фаулер (177).

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