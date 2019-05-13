Салах обратился к болельщикам "Ливерпуля"

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Салах обратился к болельщикам "Ливерпуля"

Футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах в своем твиттере написал о том, что думает о втором месте в чемпионате Англии, а также обратился к болельщикам с призывом поддержать команду в финале Лиге чемпионов. 

"У смешанные чувства, однако сезон еще не окончен. Хочу сказать спасибо партнерам по команде, тренерам и фанатам. И болельщики "Ливерпуля", пожалуйста, перенесите "Энфилд" в Мадрид", - написал египтянин.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", состоится 1 июня в Мадриде.

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Комментарии

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artyomsokolov

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog

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andi
андрей

Давайте,парни,ждем 6-го ''ушастика''.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Удачи Ливерпулю и Клопу в отдельности. Хотя стоит признать, что шпоры и Почеттино заслуживают трофей не меньше. Но все таки, болеть буду за красных.

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