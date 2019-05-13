Салах обратился к болельщикам "Ливерпуля"

Футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах в своем твиттере написал о том, что думает о втором месте в чемпионате Англии, а также обратился к болельщикам с призывом поддержать команду в финале Лиге чемпионов.

"У смешанные чувства, однако сезон еще не окончен. Хочу сказать спасибо партнерам по команде, тренерам и фанатам. И болельщики "Ливерпуля", пожалуйста, перенесите "Энфилд" в Мадрид", - написал египтянин.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", состоится 1 июня в Мадриде.

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