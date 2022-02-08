Салах обратился к игрокам сборной Египта после поражения в финале Кубка Африки

Фото инстаграм Мохамеда Салаха

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах выступил с заявлением после проигранного финала Кубка Африканский Наций.

Напомним, что "фараоны" уступили в серии пенальти Сенегалу после нулевой ничьей в основное время матча.

"За 12 дней мы провели четыре матча по 120 минут. Теперь это в прошлом, в следующем месяце мы снова с ними сыграем и возьмём реванш, Иншааллах", - сказал Салах, обращаясь к партнёрам по сборной.

Египет и Сенегал сыграют друг с другом в марте за право участия на ЧМ-2022.

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