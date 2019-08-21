Салах объяснил, почему ему не нравится система VAR

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о своём отношении к системе видеоповторов VAR.

"Мне не нравится VAR, потому что я люблю футбол таким, какой он есть - с ошибками арбитров и периодической агрессией со стороны игроков. Лично я принимаю футбол с судейскими недочётами, ошибками игроков и всем остальным. Это позволяет ему быть настолько захватывающим", - цитирует египтянина CNN.

27-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года, сыграл 108 матчей, забил 72 гола и сделал 30 ассистов.

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