Салах объяснил, почему ему не нравится система VAR
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о своём отношении к системе видеоповторов VAR.
"Мне не нравится VAR, потому что я люблю футбол таким, какой он есть - с ошибками арбитров и периодической агрессией со стороны игроков. Лично я принимаю футбол с судейскими недочётами, ошибками игроков и всем остальным. Это позволяет ему быть настолько захватывающим", - цитирует египтянина CNN.
27-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года, сыграл 108 матчей, забил 72 гола и сделал 30 ассистов.
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|Брайтон & Хоув Альбион
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