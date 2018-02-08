Салах объяснил свой провал в "Челси"

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах назвал причину, из-за которой ему не удалось заиграть в лондонском "Челси".

"Я не преуспел с "Челси", потому что не играл много. Я находился там всего один год, но регулярно играл я только в течение первых шести месяцев. После этого я почти не принимал участия в матчах", - цитирует 25-летнего египтянина Express.

В нынешнем сезоне Салах забил 28 мячей и сделал 9 результативных передач в 34 играх за "Ливерпуль".

Напомним, "Челси" рассматривает двух кандидатов на замену Конте. | soccernews.ru