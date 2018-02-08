Салах объяснил свой провал в "Челси"

Теги челсиливерпульмохамед салах

Салах объяснил свой провал в "Челси"Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах назвал причину, из-за которой ему не удалось заиграть в лондонском "Челси".

"Я не преуспел с "Челси", потому что не играл много. Я находился там всего один год, но регулярно играл я только в течение первых шести месяцев. После этого я почти не принимал участия в матчах", - цитирует 25-летнего египтянина Express.

В нынешнем сезоне Салах забил 28 мячей и сделал 9 результативных передач в 34 играх за "Ливерпуль".

Напомним, "Челси" рассматривает двух кандидатов на замену Конте. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 26 51
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 26 49
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов