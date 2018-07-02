Салах объявил своё решение по выступлениям за сборную Египта

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах объявил своё решение по выступлениям за национальную сборную Египта.

"Кто-то мог подумать, что всё закончилось, но это ещё не конец. Нужны изменения" - написал 26-летний футболист в своём твиттере.

Ранее СМИ распространили информацию, что Салах может завершить международную карьеру из-за встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Футболисту якобы не понравилось, что его имидж использовали в политических целях.

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