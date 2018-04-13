Салах оценил шансы "Ливерпуля" на победу в Лиге Чемпионов

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах поговорил о шансах клуба на победу в Лиге Чемпионов.

"Победа в ЛЧ? Мы можем, мы в полуфинале. Я всегда говорю, что надо идти шаг за шагом, и мы уже в полуфинале. Все проходят в четвертьфинал с чувством, что они могут победить. Теперь стадия 1/2, осталось два матча до последнего этапа" - приводит слова Салаха CNN.

Напомним, что в полуфинале Лиги Чемпионов "Ливерпулю" предстоит встретиться с "Ромой".

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