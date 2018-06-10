Салах оценил свои шансы сыграть в стартовом матче ЧМ-2018



Нападающий сборной Египта Мохамед Салах рассказал о своем состоянии.

"Я чувствую, что мое плечо становится лучше, но еще неизвестно, смогу ли я сыграть в первом матче. Каковы перспективы сборной Египта на чемпионате мира? Слишком рано говорить об этом. Но я реально воодушевлен. И считаю, что предела для нас нет", - приводят слова Салаха российские СМИ.

Напомним, что 25-летний Салах получил травму плеча около трех недель назад в финале Лиги Чемпионов с "Реалом" (1:3).

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