Салах отказался от награды лучшему игроку матча из-за религиозных причин

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах не стал забирать приз лучшему игроку матча Чемпионата Мира с Саудовской Аравией (1:2).

Как сообщается, Салах отказался от награды по той причине, что ее спонсор - пивная компания. В матче с саудовцами форвард забил единственный гол своей команды.

В матче первого тура группового этапа так же поступил вратарь Мохамед эль-Шенави.

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