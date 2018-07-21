Салах отлично проводит отпуск на берегу океана: опубликованы фото

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отдыхает после тяжелого сезона и Чемпионата Мира-2018.

Форвард опубликовал небольшую фотоподборку со своего отпуска на берегу океана.

Впрочем, уже в ближайшие дни он присоединится к "Ливерпулю" и начнет подготовку к сезону.

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