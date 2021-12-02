Салах отреагировал на итоги голосования за обладателя "Золотого мяча"

1 Теги ливерпульмохамед салахзолотой мяч

Салах отреагировал на итоги голосования за обладателя "Золотого мяча"

Фото твиттер Мохамеда Салаха

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о своём отношении к результатам голосования, которое проводилось журналом France Football с целью определить лучшего футболиста 2021 года.

"У меня нет комментариев. Надеюсь, в следующем году я буду выше", - цитирует Салаха Goal.com.

Напомним, что египтянин занял итоговое седьмое место, уступив Криштиану Роналду, Нголо Канте, Кариму Бензема, Жоржиньо, Роберту Левандовски и Лионелю Месси.

В этом сезоне форвард "Ливерпуля" забил 19 голов и сделал 7 ассистов в 19 матчах.

Не пропустите: Эвра назвал "Золотой мяч" Месси "грабежом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Статистика потрясающая! Кстати, сегодня укропы обстреляли жилые дома в миллионный раз на территории ДНР.

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фанаты "Спартака" готовы поддержать акцию протеста болельщиков ЦСКА

Фанаты "Спартака" готовы поддержать акцию протеста болельщиков ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов