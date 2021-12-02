Салах отреагировал на итоги голосования за обладателя "Золотого мяча"

Фото твиттер Мохамеда Салаха

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о своём отношении к результатам голосования, которое проводилось журналом France Football с целью определить лучшего футболиста 2021 года.

"У меня нет комментариев. Надеюсь, в следующем году я буду выше", - цитирует Салаха Goal.com.

Напомним, что египтянин занял итоговое седьмое место, уступив Криштиану Роналду, Нголо Канте, Кариму Бензема, Жоржиньо, Роберту Левандовски и Лионелю Месси.

В этом сезоне форвард "Ливерпуля" забил 19 голов и сделал 7 ассистов в 19 матчах.

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