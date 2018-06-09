Салах ответил Рамосу

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах ответил капитану "Реала" Серхио Рамосу, который ранее заявил, что египтянин мог бы сделать укол и остаться на поле в финале Лиги Чемпионов.

"Я считаю подобные комментарии Рамоса забавными. Он сначала заставил меня плакать, а потом смеяться. Может, он ещё расскажет мне, восстановлюсь ли я к Чемпионату Мира? Рамос отправлял мне сообщение, но я никогда не говорил ему, что всё в порядке" - приводит слова Салаха Marca.

Напомним, что лидер "Ливерпуля" в первом тайме финала ЛЧ покинул поле из-за повреждения плеча, полученного после столкновения с Рамосом. Бытует мнение, что испанец мог нанести эту травму намеренно. | http://soccernews.ru