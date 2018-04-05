Салах озвучил финансовые требования "Реалу"

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах озвучил финансовые требования мадридскому "Реалу", который заинтересован в его подписании.

Так. по сведениям испанской прессы, 25-летний игрок "красных" сообщил руководству королевского клуба, что на "Сантьяго Бернабеу" он хотел бы зарабатывать порядка 20-ти миллионов евро за сезон. Тем самым египтянин может стать вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков "сливочных" после ведущего бомбардира команды Криштиану Роналду.

Напомним, травма Салаха оказалась несерьезной. | soccernews.ru