Салах озвучил финансовые требования "Реалу"

Теги реал мадридмохамед салахливерпуль

Салах озвучил финансовые требования "Реалу"Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах озвучил финансовые требования мадридскому "Реалу", который заинтересован в его подписании.

Так. по сведениям испанской прессы, 25-летний игрок "красных" сообщил руководству королевского клуба, что на "Сантьяго Бернабеу" он хотел бы зарабатывать порядка 20-ти миллионов евро за сезон. Тем самым египтянин может стать вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков "сливочных" после ведущего бомбардира команды Криштиану Роналду.

Напомним, травма Салаха оказалась несерьезной. | soccernews.ru

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