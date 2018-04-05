Салах озвучил финансовые требования "Реалу"
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах озвучил финансовые требования мадридскому "Реалу", который заинтересован в его подписании.
Так. по сведениям испанской прессы, 25-летний игрок "красных" сообщил руководству королевского клуба, что на "Сантьяго Бернабеу" он хотел бы зарабатывать порядка 20-ти миллионов евро за сезон. Тем самым египтянин может стать вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков "сливочных" после ведущего бомбардира команды Криштиану Роналду.
Напомним, травма Салаха оказалась несерьезной. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|31
|68
|3
|Ливерпуль
|32
|66
|4
|Тоттенхэм
|31
|64
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|31
|51
|7
|Бернли
|31
|46
|8
|Лестер Сити
|31
|43
|9
|Эвертон
|32
|40
|10
|Борнмут
|32
|37
|11
|Уотфорд
|32
|37
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|34
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|31
|31
|16
|Хаддерсфилд Таун
|32
|31
|17
|Кристал Пэлас
|32
|30
|18
|Саутгемптон
|31
|28
|19
|Сток Сити
|32
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|32
|20