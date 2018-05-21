Салах озвучил "Реалу" свои требования по зарплате

Теги мохамед салахливерпульреал мадрид

Салах озвучил "Реалу" свои требования по зарплатеВингер "Ливерпуля" Мохамед Салах озвучил мадридскому "Реалу", который заинтересован в его подписании, свои требования по зарплате.

Так, по сведениям испанской прессы, 25-летний египтянин желает зарабатывать на "Сантьяго Бернабеу" 15 миллионов евро в год. Если "сливочные" пойдут на условия лидера атак "красных", он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков королевского клуба.

Напомним, "Реал" готов предложить за Салаха свою звезду. | soccernews.ru

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