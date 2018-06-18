Салах перед матчем со сборной России тренировался без ограничений

Сегодня сборная Египта провела тренировку в преддверии матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против России.

Лидер "фараонов" Мохамед Салах, восстановившийся после травмы плеча, занимался без ограничений в общей группе.

Таким образом, вингер "Ливерпуля" готов сыграть в завтрашнем поединке.

Напомним, что матч Россия - Египет состоится во вторник в Санкт-Петербурге в 21:00 по московскому времени.

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