Салах - первый игрок из АПЛ, забивший 20 голов в этом сезоне

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" играет с "Борнмутом".

Один из мячей в этом поединке забил египетский полузащитник "красных" Мохамед Салах.

Стоит отметить, что хавбек стал первым игроком Премьер-лиги, который забил 20 голов во всех турнирах этого сезона.

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