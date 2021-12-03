Салах побил рекорд Анри в АПЛ

Фото твиттер Мохамеда Салаха

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поучаствовал в 21 забитом мяче в 14 стартовых турах АПЛ. В его активе 13 голов и 8 ассистов.

Как сообщает Opta, это лучший результат в истории турнира по итогам указанного отрезка сезона.

Предыдущий рекорд принадлежал экс-форварду "Арсенала" Тьерри Анри.

Легендарный француз записал в свой актив 11+9 по системе "гол+пас" в 14 матчах английского чемпионата в кампании 2004/05.

Не пропустите: "Ливерпуль" побил два рекорда в дерби с "Эвертоном". | http://soccernews.ru