Салах побил рекорд Анри в АПЛ

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Салах побил рекорд Анри в АПЛ

Фото твиттер Мохамеда Салаха

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поучаствовал в 21 забитом мяче в 14 стартовых турах АПЛ. В его активе 13 голов и 8 ассистов.

Как сообщает Opta, это лучший результат в истории турнира по итогам указанного отрезка сезона.

Предыдущий рекорд принадлежал экс-форварду "Арсенала" Тьерри Анри.

Легендарный француз записал в свой актив 11+9 по системе "гол+пас" в 14 матчах английского чемпионата в кампании 2004/05.

Не пропустите: "Ливерпуль" побил два рекорда в дерби с "Эвертоном". | http://soccernews.ru
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