Салах поделился ожиданиями от ЧМ-2018

Вингер сборной Египта Мохамед Салах прокомментировал предстоящий Чемпионат Мира.

"Впервые за 28 лет мы прошли квалификационный отбор на Чемпионат Мира. Мы становились обладателями Кубка африканских наций в 2006, 2008 и 2010 году и при этом не могли квалифицироваться на мундиаль.

Мы долго шли к такому результату, сейчас кто-то может сказать: "Вы квалифицировались, этого достаточно". Но это не так, ни для меня, ни для команды, мы хотим творить историю" - приводит слова Салаха Marca.

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