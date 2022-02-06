Салах поделился ожиданиями от финала Кубка Африки
Фото: инстаграм Салаха\Автор неизвестен
Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах поделился ожиданиями от матча против национальной команды Сенегала в рамках финала Кубка Африки.
"Здорово сыграть против такой команды, как Сенегал, и против Садио Мане. Завтра мы будем соперниками, а потом снова будем играть в одной команде.
Мы немного говорили перед нашей игрой с Марокко, я спрашивал, как его голова. Тогда я сказал, что надеюсь увидеться с ним в финале и провести хороший матч.
Выиграть трофей со своей сборной – это нечто особенное. Я выигрывал Лигу чемпионов – это было прекрасное ощущение. Я побеждал в АПЛ с командой, которой это не удавалось 30 лет. Я выигрывал в Швейцарии, выигрывал везде. А теперь хочу впервые победить со своей страной. Надеюсь, завтра это получится", – сказал Салах.
Игра между Египтом и Сенегалом состоится сегодня, 6 февраля. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1