Салах поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"

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Салах поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Салаха\Автор неизвестен

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился ожиданиями от матча против "Манчестер Сити" в рамках 32-го тура АПЛ.

"Мы бы хотели взять четыре трофея. Такого мы никогда не делали. В этом сезоне мы действительно близки к этому и находимся в топ-форме. Мы выиграли 10 последних матчей в АПЛ, так что набрали хороший ход. Надеюсь, сможем победить и в следующем матче. Нужно просто насладиться этой ситуацией. Не стоит ощущать давление. Нужно просто наслаждаться и стараться сделать все.

У "Сити" очковая фора и они играют дома, так что некоторое преимущество у них есть. Однако у нас есть опыт, наш состав уже 4-5 лет играет вместе. Мы знаем, как играть в больших матчах. Надеюсь, мы победим, но, если вы спрашиваете меня о преимуществе, то оно у "Сити", потому что они на одно очко впереди и играют дома. Самое важное для нас – не проиграть. В случае поражения отставание увеличится.

Тренер поговорил с нами и сказал просто насладиться моментом", – сказал Салах.

Игра между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" состоится уже завтра, 10 апреля. Начало встречи запланировано на 18.30 по московскому времени.

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