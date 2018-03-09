Салах поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал предстоящую игру против "Манчестер Юнайтед".

"Игры против "Манчестер Юнайтед" - это всегда особенные противостояния. Встретятся вторая и третья команды АПЛ, это будет битва за очень важные три очка. У нас есть уверенность в собственных силах и четкое понимание того, что нам необходимо. Мы настроены победить в предстоящем матче и вернуться домой с тремя очками" - приводит слова Салаха Daily Star.

Поединок между "МЮ" и "Ливерпулем" состоится завтра в 15:30 по московскому времени.

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