Салах подтвердил готовность сыграть против сборной России

Вингер сборной Египта Мохамед Салах подтвердил готовность сыграть против национальной команды России в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

"Готов к завтрашнему дню" - написал Салах в инстаграме, прикрепив видеозапись с эпизодами своих выступлений за "фараонов".

Напомним, что матч Россия - Египет состоится сегодня в 21:00 по московскому времени.

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