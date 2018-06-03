Салах показал, как восстанавливается после травмы



Египетский нападающий Мохамед Салах выложил в соцсетях ролик о том, как он восстанавливается после травмы.

Видео: Восстановление Салаха.

Напомним, что форвард получил травму в финальном матче Лиги Чемпионов против "Реала" (1:3).

Из-за этого повреждения 25-летний Салах может не сыграть в первом матче ЧМ-2018 против Уругвая.

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