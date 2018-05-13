Салах получил гарантии возможности своего ухода от руководства "Ливерпуля"

Теги мохамед салахливерпуль

Салах получил гарантии возможности своего ухода от руководства "Ливерпуля"Лидер атак "Ливерпуля" Мохамед Салах получил гарантии возможности своего ухода от руководства своего клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, мерсисайдский клуб пообещал своему 25-летнему вингеру, что вполне будет готов рассмотреть вопрос о его продаже уже ближайшим летом, если египтянин поможет команде обыграть мадридский "Реал" в финале Лиги Чемпионов.

В нынешнем сезоне Салах забил 43 мяча и сделал 15 результативных передач в 50 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Салах стал лучшим бомбардиром АПЛ. | soccernews.ru

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