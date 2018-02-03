Салах получил очередную индивидуальную награду

Теги ливерпульмохамед салахрияд махрезфаузи гулам

Салах получил очередную индивидуальную награду

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим арабским игроком 2017 года по версии портала Goal.com.

В борьбе за награду лидер "красных" опередил форварда саудовского "Аль-Ахли" Омара Аль-Сома, нападающего саудовского "Аль-Хилаля" Омара Хрибина, хавбека "Лестера" Рияда Махреза и защитника "Наполи" Фаузи Гулама.

Напомним, что ранее Салах также был признан лучшим игроком Африки по итогам 2017 года.

Не пропустите: "Ливерпуль" назвал цену на Салаха. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Матч тура в чемпионате Испании: "Атлетико" против "Валенсии"

Матч тура в чемпионате Испании: "Атлетико" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Саутгемптон 26 26
15 Кристал Пэлас 25 26
16 Ньюкасл Юнайтед 25 24
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов