Салах получил очередную индивидуальную награду

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим арабским игроком 2017 года по версии портала Goal.com.

В борьбе за награду лидер "красных" опередил форварда саудовского "Аль-Ахли" Омара Аль-Сома, нападающего саудовского "Аль-Хилаля" Омара Хрибина, хавбека "Лестера" Рияда Махреза и защитника "Наполи" Фаузи Гулама.

Напомним, что ранее Салах также был признан лучшим игроком Африки по итогам 2017 года.

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