Салах получит вызов в сборную Египта на Олимпиаду-2020

Теги египетливерпульмохамед салах

Салах получит вызов в сборную Египта на Олимпиаду-2020

Наставник сборной Египта Шавки Гариб заявил, что планирует вызвать форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха на Олимпиаду 2020 года.

"Мы хотим вызвать трех футболистов основной сборной. Пока только утверждена кандидатура Салаха, так как он один из лучших игроков мира. Пока я не обсуждал это с Салахом, однако мы рассчитываем, что он приложит все усилия, выступая за сборную", - цитирует тренера KingFut.

Олимпиада пройдет с 22 июля по 8 августа 2020 года. Напомним, что в турнире за сборную должны играть футболисты не старше 23 лет, но разрешено включить в состав трех игроков старше этого возраста.

В этом сезоне Салах провел 33 игры, в которых забил 19 голов и отдал 9 ассистов.

Читайте также: Салах вошел в пятерку лучших бомбардиров "Ливерпуля" в АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Transfermarkt: "Рубин" заключил контракт с Тарасовым

Transfermarkt: "Рубин" заключил контракт с Тарасовым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Эвертон Эвертон 26 36
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов