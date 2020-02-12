Салах получит вызов в сборную Египта на Олимпиаду-2020
Наставник сборной Египта Шавки Гариб заявил, что планирует вызвать форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха на Олимпиаду 2020 года.
"Мы хотим вызвать трех футболистов основной сборной. Пока только утверждена кандидатура Салаха, так как он один из лучших игроков мира. Пока я не обсуждал это с Салахом, однако мы рассчитываем, что он приложит все усилия, выступая за сборную", - цитирует тренера KingFut.
Олимпиада пройдет с 22 июля по 8 августа 2020 года. Напомним, что в турнире за сборную должны играть футболисты не старше 23 лет, но разрешено включить в состав трех игроков старше этого возраста.
В этом сезоне Салах провел 33 игры, в которых забил 19 голов и отдал 9 ассистов.
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