Салах помог сборной Египта обыграть ДР Конго в матче Кубка Африки

Теги египетдемократическая республика конгомохамед салах

Салах помог сборной Египта обыграть ДР Конго в матче Кубка Африки

Сборная Египта обыграла ДР Конго в матче второго тура группового турнира Кубка африканских наций.

В составе победителей голами отметились Ахмед Эль-Мохамади и Мохамед Салах.

У сборной Египта 6 очком и первое место в группе. У ДР Конго ноль очков и последняя позиция.

Египет - ДР Конго - 2:0

Голы: А.Эль-Мохамади, 25 - 1:0, Салах, 43 - 2:0.

Египет: Эль-Шенави, А.Эль-Мохамади, Хегази, Ашраф, Алаа, Эль-Нени, Саид (Солиман, 68), Хамед, Трезеге (Газаль, 84), Салах, Мохсен (Хассан, 59).

ДР Конго: Матампи, Мпеко, Тиссеран, Моке, Луйиндама, Музинга, Магома, Бокади (Боласье, 64), Бакамбу, Мпуту (Элиа, 46), Болинжи.

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