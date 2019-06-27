Салах помог сборной Египта обыграть ДР Конго в матче Кубка Африки
Сборная Египта обыграла ДР Конго в матче второго тура группового турнира Кубка африканских наций.
В составе победителей голами отметились Ахмед Эль-Мохамади и Мохамед Салах.
У сборной Египта 6 очком и первое место в группе. У ДР Конго ноль очков и последняя позиция.
Египет - ДР Конго - 2:0
Голы: А.Эль-Мохамади, 25 - 1:0, Салах, 43 - 2:0.
Египет: Эль-Шенави, А.Эль-Мохамади, Хегази, Ашраф, Алаа, Эль-Нени, Саид (Солиман, 68), Хамед, Трезеге (Газаль, 84), Салах, Мохсен (Хассан, 59).
ДР Конго: Матампи, Мпеко, Тиссеран, Моке, Луйиндама, Музинга, Магома, Бокади (Боласье, 64), Бакамбу, Мпуту (Элиа, 46), Болинжи.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уганда
|2
|4
|2
|Египет
|1
|3
|3
|Зимбабве
|2
|1
|4
|Демократическая Республика Конго
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Нигерия
|2
|6
|2
|Мадагаскар
|1
|1
|3
|Гвинея
|2
|1
|4
|Бурунди
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Кения
|1
|0
|4
|Танзания
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Кот-д’Ивуар
|1
|3
|2
|Марокко
|1
|3
|3
|Намибия
|1
|0
|4
|Южно-Африканская Республика
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|1
|3
|2
|Ангола
|1
|1
|3
|Тунис
|1
|1
|4
|Мавритания
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Камерун
|1
|3
|2
|Бенин
|1
|1
|3
|Гана
|1
|1
|4
|Гвинея-Бисау
|1
|0