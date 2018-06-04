Салах попал в итоговую заявку сборной Египта на ЧМ-2018

Теги египетэктор купер

Салах попал в итоговую заявку сборной Египта на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Египта во главе с Эктором Купером назвал заявку на ЧМ-2018.

Отметим, что в заявку вошел Мохамед Салах, который травмировал плечо в финале Лиги Чемпионов.

Вратари: Эссам Эль-Хадари ("Аль-Таавун"), Ахмед Эль-Шенави, Шериф Акрами (оба - "Аль-Ахли");

Защитники: Ахмед Фатхи ("Аль-Ахли"), Ахмед Аль-Мухаммади ("Астон Вилла"), Мохамед Абдель-Шафи ("Аль-Фатех"), Ахмед Хегази, Али Габр (оба - "Вест Бромвич"), Омар Габер ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Саад Самир, Айман Ашраф (оба - "Аль-Ахли"), Махмуд Хамди ("Замалек");

Полузащитники: Мохамед Эль-Ненни ("Арсенал"), Абдалла Саид ("КуПС"), Махмуд Фадлалла ("Аль-Раэд"), Махмуд Хассан ("Касымпаша"), Рамадан Собхи ("Сток Сити"), Тарек Хамед, Махмуд Абдель Азиз (оба - "Замалек"), Амр Варда ("Атромитос"), Сэм Морси ("Уиган");

Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Маруан Мохсен ("Аль-Ахли").

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