Салах попал в неловкую ситуацию с журналисткой после финала Лиги Чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах пообщался с прессой после финального матча Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" (2:0).

Египтянин давал интервью журналистке и в ходе общения попал в неловкую ситуацию. Футболист подумал, что девушка хочет его поцеловать, и выставил руку, хотя она просто наклонилась к нему, чтобы повторить вопрос.

Mo Salah thought the reporter was going in for a kiss so he raised his hand to stop her pic.twitter.com/MTCKHq2YFq