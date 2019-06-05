Салах попал в неловкую ситуацию с журналисткой после финала Лиги Чемпионов
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах пообщался с прессой после финального матча Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" (2:0).
Египтянин давал интервью журналистке и в ходе общения попал в неловкую ситуацию. Футболист подумал, что девушка хочет его поцеловать, и выставил руку, хотя она просто наклонилась к нему, чтобы повторить вопрос.
Mo Salah thought the reporter was going in for a kiss so he raised his hand to stop her pic.twitter.com/MTCKHq2YFq— Footy Humour (@FootyHumour) 4 июня 2019 г.
Напомним, что Салах забил победный гол в финале ЛЧ, реализовав пенальти на второй минуте матча.
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