Салах попал в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time
Американский журнал Time опубликовал список из 100 самых влиятельных людей мира.
В этот рейтинг попал нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. Больше из футболистов никто не вошел в топ-100.
Трансферная стоимость футболиста - 150 миллионов евро.
В нынешнем сезоне он участвовал в 45 матчах, отметившись 22 голами и 10 ассистами.
Не пропустите: Салах заявил о желании покинуть "Ливерпуль"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Йович подписал с "Айнтрахтом" полноценный контракт
-
Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу
-
Диего Коста подозревается в уклонении от уплаты налогов
-
Мостовой: "Иногда находятся люди, который говорят, что Месси хуже Роналду, какой бред"
-
Салах попал в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time
-
Гайсин: "Кокорин ударил Пака по лицу, после этого Мамаев ударил меня"
-
"Уфа" показала, как будет выглядеть новый стадион
-
Анри может возглавить клуб MLS "Нью-Йорк Ред Буллз"
-
Салах заявил о желании покинуть "Ливерпуль"
-
"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести игрока "Баварии" Зюле
-
2
Мать Роналду рассказала о том, как ее сын отреагировал на вылет туринского клуба из ЛЧ
-
Кокорин: "Хотел бы повторно извиниться за свои действия в кафе"
-
Вандерсон: "Я очень рад, что мне посчастливилось общаться с Мамаевым"
-
Аспас подписал с "Сельтой" новый контракт
-
Суд отложил судебное заседание по бракоразводному процессу Аршавина с женой
-
"Зенит" хочет приобрести полузащитника "Реала" Ковачича
-
Пак: "Услышал выкрики "гангнам стайл", всё это было неприятно. Я один, их пять"
-
"Зенит" оштрафован по итогам матча 23-го тура чемпионата России с "Анжи" на 350 тысяч рублей
-
2
Пак: "Было неприятно, когда Кокорин целовался с девушкой, а после она положила голову в область его паха"
-
Павлюченко: "Тоттенхэм" пройдет дальше, я буду надеяться на это"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14