Салах попал в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Теги ливерпульмохамед салах

Салах попал в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Американский журнал Time опубликовал список из 100 самых влиятельных людей мира.

В этот рейтинг попал нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. Больше из футболистов никто не вошел в топ-100.

Трансферная стоимость футболиста - 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он участвовал в 45 матчах, отметившись 22 голами и 10 ассистами.

Не пропустите: Салах заявил о желании покинуть "Ливерпуль"| http://soccernews.ru

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