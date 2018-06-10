Салах поставил "Ливерпулю" ультиматум

Теги ливерпульмохамед салахнабиль фекир

Салах поставил "Ливерпулю" ультиматумЛидер атак "Ливерпуля" Мохамед Салах поставил своему клубу ультиматум, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 25-летний вингер остался недоволен, что мерсисайдцам так и не удалось подписать полузащитника "Лиона" Набиля Фекира. Поэтому он обратился к руководству клуба с требованием укрепить центр поля качественным хавбеком. Если его пожелания не будут учтены, египтянин пригрозил своим уходом из команды.

Напомним, Салах ответил Рамосу. | soccernews.ru

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