Салах поставил победу в Лиге Чемпионов выше индивидуальных наград

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах сделал выбор между победой в Лиге Чемпионов и индивидуальными наградами.

"Для меня это много значит, я хочу забивать в каждом матче, помогать команде. Для нас самое главное - играть как команда, всем 11 футболистам. Я хотел бы побить рекорд Иана Раша, я достаточно близко. Всего лишь 7 голов. Посмотрим, я все еще не знаю, сколько матчей нам предстоит сыграть. Я буду полностью выкладываться, чтобы помочь команде.

Если бы мне пришлось выбирать между победой в Лиге Чемпионов и личными наградами, конечно, я бы выбрал первое. Выиграть ЛЧ - это потрясающее достижение для любого футболиста, остальное меня не волнует" - приводит слова Салаха Daily Mail.

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