Салах потратил 450 тысяч долларов на помощь родной деревне

Теги ливерпульмохамед салах

Салах потратил 450 тысяч долларов на помощь родной деревне

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поучаствовал в строительстве водопровода в родной деревне Нагриг в Египте, сообщает All Africa.

По сведениям издания, футболист инвестировал в этот проект 450 тысяч долларов. 

Ранее 25-летний Салах построил в Нагриге спортивную площадку и обновил больницу.

Не пропустите: Салах: "Я очень счастлив в "Ливерпуле", меня все устраивает". | http://soccernews.ru

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