Салах потратил 450 тысяч долларов на помощь родной деревне

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поучаствовал в строительстве водопровода в родной деревне Нагриг в Египте, сообщает All Africa.

По сведениям издания, футболист инвестировал в этот проект 450 тысяч долларов.

Ранее 25-летний Салах построил в Нагриге спортивную площадку и обновил больницу.

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