Салах поучаствовал в 29 голах АПЛ в этом сезоне - рекорд для новичков "Ливерпуля"

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях играет с "Саутгемптоном".

Второй гол мерсисайдцев на счету египетского полузащитника Мохамеда Салаха.

В этом сезоне хавбек принял участие в 29 голах (22 мяча и 7 голевых пасов). Этот показатель является рекордным для игроков "красных", которые проводят дебютный сезон за клуб.

Напомним, что 25-летний Салах перешел в "Ливерпуль" прошлым летом из "Ромы" за 42 миллиона евро.

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