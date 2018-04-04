Салах поучаствовал в 49 голах "Ливерпуля" в этом сезоне

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" обыгрывает "Манчестер Сити" (3:0, первый тайм).

В этой встрече египетский хавбек мерсисайдцев Мохамед Салах забил гол и отдал результативную передачу.

Стоит отметить, что 25-летний Салах поучаствовал в 49 голах клуба в этом сезоне (38 мячей и 11 голевых пасов). Это на 10 больше, чем у любого другого игрока Премьер-лиги.

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