Салах поучаствовал в восьми голах в девяти матчах Лиги Чемпионов

Египетский полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах открыл счет в первом матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

В этом сезоне футболист поучаствовал в восьми голах (7 мячей и 1 голевой пас) в девяти матчах Лиги Чемпионов.

Всего на счету 25-летнего Салаха 38 голов в 42 матчах этого сезона.

Не пропустите: "Ливерпуль" не проигрывает дома в еврокубках с 2014 года. | http://soccernews.ru