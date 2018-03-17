Салах повторил достижение Аршавина

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Салах повторил достижение Аршавина

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах оформил покер в матче 31-го тура АПЛ против "Уотфорда".

Для этого 25-летнему египтянину потребовалось всего четыре удара по воротам "шершней".

Таким образом, как сообщает Opta, Салах повторил достижение бывшего полузащитника "Арсенала" Андрея Аршавина, который в апреле 2009 года также оформил покер в матче АПЛ с четырёх ударов.

Не пропустите: Салах стал четвёртым игроком "Ливерпуля", оформившим покер в одном матче АПЛ. | http://soccernews.ru

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