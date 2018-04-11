Салах повторил достижение Это'О



Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил гол в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (2:1).

Этот гол стал восьмым для египтянина в нынешнем розыгрыше турнира.

Благодаря этому он повторил рекорд экс-форварда "Интера" Самуэля Это'О по голам в одном розыгрыше Лиги чемпионов среди африканских футболистов. Камерунец также отличиться восемь раз в сезоне-2010/11.

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