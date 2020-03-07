Салах повторил достижение Оуэна 17-летней давности

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Салах повторил достижение Оуэна 17-летней давности

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах забил свой 20-й гол в текущем сезоне, поразив ворота "Борнмута" в матче 29-го тура АПЛ.

Таким образом, звёздный египтянин стал первым за 17 лет игроком "красных", отличившимся не менее 20 раз в трёх кампаниях подряд.

В предыдущих двух сезонах Салаху удалось забить 44 и 27 мячей соответственно.

Африканец повторил достижение Майкла Оуэна, который мог похвастаться аналогичной бомбардирской стабильностью с 2000 по 2003 год.

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