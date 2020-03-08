Салах повторил достижение Оуэна, забив 20 голов за сезон

Вчера, 7 марта, "Ливерпуль" обыграл "Борнмутом" (2:1) в матче 29-го тура АПЛ. Победу помог одержать форвард Мохамед Салах, забивший один из голов команды.

Таким образом, форвард довел число своих голов во всех турнирах в сезоне-2019/20 до 20.

По данным Sky Sports, Салах достиг результат экс-игрока "Ливерпуля" Майкла Оуэна, забившим не менее 20 голов за клуб в трех сезонах подряд.

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