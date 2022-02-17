Салах повторил достижение Питера Крауча

Фото твиттер "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал вторым игроком в истории Лиги Чемпионов, забившим в течение одного сезона "Интеру" и "Милану".

Звёздный египтянин повторил достижение Питера Крауча, который поразил ворота "россонери" и "нерадзурри" в розыгрыше ЛЧ-2010/11 в составе "Тоттенхэма".

Напомним, что Салах забил второй гол "Интеру" во вчерашнем матче 1/8 финала турнира, а с "Миланом" он отличался в обеих встречах группового этапа.

Не пропустите: Салах повторил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru