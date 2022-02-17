Салах повторил достижение Питера Крауча
Фото твиттер "Ливерпуля"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал вторым игроком в истории Лиги Чемпионов, забившим в течение одного сезона "Интеру" и "Милану".
Звёздный египтянин повторил достижение Питера Крауча, который поразил ворота "россонери" и "нерадзурри" в розыгрыше ЛЧ-2010/11 в составе "Тоттенхэма".
Напомним, что Салах забил второй гол "Интеру" во вчерашнем матче 1/8 финала турнира, а с "Миланом" он отличался в обеих встречах группового этапа.
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