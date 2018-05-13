Салах повторил достижение Суареса в АПЛ

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Салах повторил достижение Суареса в АПЛ

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился голом и результативной передачей в матче 38-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (3:0, второй тайм).

Благодаря этому на его счету стало 32 забитых мяча и 10 голевых передач в Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

Таким образом 25-летний Салах стал вторым игроком в истории АПЛ, которому удалось в одном сезоне забить не менее 30 голов и отдал не менее 10 результативных передач.

Ранее подобное удалось экс-форварду "Ливерпуля" Луису Суаресу в сезоне 2013/14.

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