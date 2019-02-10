Салах повторил достижение Суареса в "Ливерпуле"
Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился голом в матче 26-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (3:0).
Этот гол стал для Салаха 20-м в нынешнем сезоне. Таким образом, он стал вторым игроком в истории "Ливерпуля", который забил не менее 20 голов в двух сезонах подряд. В прошлом сезоне на его счету на 44 гола в 52 матчах.
Таким образом, Салах повторил достижение экс-форварда команды Луиса Суареса, который забил 30 и 31 гол в сезонах 2012/13 и 2013/2014.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|65
|2
|Манчестер Сити
|26
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Челси
|25
|50
|6
|Арсенал Лондон
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|25
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Кардифф Сити
|26
|25
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11