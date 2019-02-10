Салах повторил достижение Суареса в "Ливерпуле"

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Салах повторил достижение Суареса в "Ливерпуле"

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился голом в матче 26-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (3:0).

Этот гол стал для Салаха 20-м в нынешнем сезоне. Таким образом, он стал вторым игроком в истории "Ливерпуля", который забил не менее 20 голов в двух сезонах подряд. В прошлом сезоне на его счету на 44 гола в 52 матчах.

Таким образом, Салах повторил достижение экс-форварда команды Луиса Суареса, который забил 30 и 31 гол в сезонах 2012/13 и 2013/2014.

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