Салах повторил достижение Суареса в "Ливерпуле"

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился голом в матче 26-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (3:0).

Этот гол стал для Салаха 20-м в нынешнем сезоне. Таким образом, он стал вторым игроком в истории "Ливерпуля", который забил не менее 20 голов в двух сезонах подряд. В прошлом сезоне на его счету на 44 гола в 52 матчах.

Таким образом, Салах повторил достижение экс-форварда команды Луиса Суареса, который забил 30 и 31 гол в сезонах 2012/13 и 2013/2014.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" выдал лучшую за десять лет серию из гостевых побед. | http://soccernews.ru