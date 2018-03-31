Салах повторил рекорд АПЛ

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Салах повторил рекорд АПЛ

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах поразил ворота "Кристал Пэлас" в матче 32-го тура АПЛ.

После этой игры в активе 25-летнего египтянина 29 голов в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

Таким образом, Салах повторил рекорд экс-форварда "Челси" Дидье Дрогба по забитым мячам в АПЛ за один сезон среди африканцев.

Дрогба свои 29 голов в чемпионате Англии забивал в сезоне 2009/10. | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
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18 Саутгемптон 31 28
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20 Вест Бромвич Альбион 32 20
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