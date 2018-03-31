Салах повторил рекорд АПЛ
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах поразил ворота "Кристал Пэлас" в матче 32-го тура АПЛ.
После этой игры в активе 25-летнего египтянина 29 голов в текущем розыгрыше Премьер-лиги.
Таким образом, Салах повторил рекорд экс-форварда "Челси" Дидье Дрогба по забитым мячам в АПЛ за один сезон среди африканцев.
Дрогба свои 29 голов в чемпионате Англии забивал в сезоне 2009/10. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лондонская битва за место в топ-4: "Челси" принимает "Тоттенхэм"
-
Продолжится ли падение "Зенита"? Команда Роберто Манчини гостит в Уфе
-
Прощание с "Олимпом": "Ростов" принимает ЦСКА
-
ПСЖ громит "Монако" и становится обладателем Кубка французской лиги
-
Шедевральный камбэк в Севилье: Месси спасает "Барселону" от поражения
Лента новостей
-
Погба: "Вопрос о том, почему я не играю, следует задавать Моуринью"
-
"Барселона" рассчитывает продать двух игроков, чтобы заработать средства на трансфер Гризманна
-
Иско определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры
-
Луис Адриано: "Нет ничего удивительного в том, что Фернандо так часто забивает со штрафных"
-
Матч "Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) в одном фото
-
В матче с нереализованным пенальти и удалением "Урал" и "Рубин" поделили очки
-
"Реал" отказался от приобретения Салаха
-
В "Барселоне" рассчитывают на Бускетса в матче с "Ромой"
-
Бубнов: "У Семака в "Зените" может получиться"
-
За последние десять лет "Реал" забил больше пенальти, нежели любая другая команда из топ-5 европейских лиг
-
Головин: "Давно не побеждали в Ростове"
-
Тиаго Силва сделал заявление по своему будущему
-
Миятович: "Не хотел, чтобы "Реалу" в четвертьфинале достался "Ювентус"
-
"Эспаньол" - "Алавес" - 0:0 (обзор)
-
Мбаппе: "Слухи об уходе Неймара - это пустое сотрясение воздуха"
-
"Эспаньол" и "Алавес" сильнейшего не выявили
-
Моуринью делает выбор между защитниками "Реала" и "Барселоны"
-
Любимчик Карпина в деле: шикарный гол Кариоки в чемпионате Мексики
-
Гризманн исключил свой переход в "Манчестер Юнайтед"
-
Дриусси: "Забью "Уфе" минимум один гол"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|31
|68
|3
|Ливерпуль
|32
|66
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|31
|46
|8
|Лестер Сити
|31
|43
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|32
|37
|11
|Уотфорд
|32
|37
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|34
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|31
|31
|16
|Хаддерсфилд Таун
|32
|31
|17
|Кристал Пэлас
|32
|30
|18
|Саутгемптон
|31
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|32
|20