Салах повторил рекорд АПЛ

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах поразил ворота "Кристал Пэлас" в матче 32-го тура АПЛ.

После этой игры в активе 25-летнего египтянина 29 голов в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

Таким образом, Салах повторил рекорд экс-форварда "Челси" Дидье Дрогба по забитым мячам в АПЛ за один сезон среди африканцев.

Дрогба свои 29 голов в чемпионате Англии забивал в сезоне 2009/10. | http://soccernews.ru