Салах повторил рекорд АПЛ по числу голов левой ногой за сезон

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях играет с "Саутгемптоном".

Второй гол мерсисайдцев на счету египетского полузащитника Мохамеда Салаха. Хавбек отличился левой ногой.

Стоит отметить, что египтянин забил 22-й гол в сезоне, из них 19 левой ногой.

Стоит отметить, что 25-летний Салах повторил рекорд Премьер-лиги по числу голов забитых левой ногой, который принадлежит экс-форварду "Ливерпуля" Робби Фаулеру.

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