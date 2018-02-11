Салах повторил рекорд АПЛ по числу голов левой ногой за сезон

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Салах повторил рекорд АПЛ по числу голов левой ногой за сезон

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях играет с "Саутгемптоном".

Второй гол мерсисайдцев на счету египетского полузащитника Мохамеда Салаха. Хавбек отличился левой ногой.

Стоит отметить, что египтянин забил 22-й гол в сезоне, из них 19 левой ногой.

Стоит отметить, что 25-летний Салах повторил рекорд Премьер-лиги по числу голов забитых левой ногой, который принадлежит экс-форварду "Ливерпуля" Робби Фаулеру

Не пропустите: Салах поучаствовал в 29 голах АПЛ в этом сезоне - рекорд для новичков "Ливерпуля". | http://soccernews.ru

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