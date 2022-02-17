Салах повторил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов

Фото твиттер "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал вторым игроком в истории Лиги Чемпионов, забившим в восьми выездных матчах подряд.

Звёздный египтянин продлил свою серию во вчерашней игре 1/8 финала турнира против "Интера" (2:0).

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Салах повторил рекорд форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

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