Салах повторил "вечный" рекорд АПЛ

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Салах повторил "вечный" рекорд АПЛ

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах близок к историческому достижению, сообщает Opta.

Гол 25-летнего египтянина в ворота "Вест Бромвича" стал для него 31-м в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

Таким образом, Салах повторил рекорд результативности АПЛ в рамках сезона, состоящего из 38 туров.

Ранее отличиться 31 раз в течение одного розыгрыша чемпионата Англии удавалось только трём футболистам - Алану Ширеру (сезон 1995/96), Криштиану Роналду (сезон 2007/08) и Луису Суаресу (сезон 2013/14). | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 34 52
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
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20 Вест Бромвич Альбион 35 25
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