Салах повторил "вечный" рекорд АПЛ

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах близок к историческому достижению, сообщает Opta.

Гол 25-летнего египтянина в ворота "Вест Бромвича" стал для него 31-м в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

Таким образом, Салах повторил рекорд результативности АПЛ в рамках сезона, состоящего из 38 туров.

Ранее отличиться 31 раз в течение одного розыгрыша чемпионата Англии удавалось только трём футболистам - Алану Ширеру (сезон 1995/96), Криштиану Роналду (сезон 2007/08) и Луису Суаресу (сезон 2013/14). | http://soccernews.ru