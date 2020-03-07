Салах превзошел Торреса, Суареса и Фаулера в бомбардирском показателе

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Салах превзошел Торреса, Суареса и Фаулера в бомбардирском показателе

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился голом в игре АПЛ против "Борнмута" (2:1).

Как сообщает Sky Sports, 27-летний египтянин забил 70-й гол в 100 матчах за "Ливерпуль" в рамках чемпионата.

В этом показателе Салах превзошел Фернандо Торреса, который в ста первых матчах за "Ливерпуль" в АПЛ забил 63 гола.

Отметим, что Луис Суарес и Робби Фаулер забили по 62 гола в 100 матчах, Майкл Оуэн - 54, а Садио Мане - 50.

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